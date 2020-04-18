Ramazan'da kaç saat oruç tutacağız 2020? Bu sene kaç gün, kaç saat oruç tutulacak? İşte yanıtı

Ramazan'da kaç saat oruç tutacağız 2020? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ramazan ayı için geri sayım önümüzdeki hafta sona eriyor. Oruç, imsak vakti ve akşam ezanı saatleri arasında tutuluyor. Müslüman vatandaşlar bu sene kaç saat oruç tutucağını merak ediyor. Mübarek Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek. 24 Mayıs 2020 Pazar günü ise Ramazan Bayramının ilk günü idrak edilecek.

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İSTANBUL'DA İLK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

İstanbul imsakiyesine göre Ramazan'ın ilk günü olan 24 Nisan Cuma günü imsak vakti 04:29, akşam ezanı vakti ise 20:00. Yine İstanbul'da Ramazan'ın son günü olan 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü imsak vakti 03:41 ve akşam ezanı vakti 20:29'dur.

İSTANBUL'DA KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ?

İstanbul'da ilk gün 15 buçuk saat oruç tutacağız. Ramazan'ın son günü ise İstanbul'da toplam 16 saat 48 dakika oruç tutacağız.

KAÇ GÜN ORUÇ TUTACAĞIZ?

Bu sene 30 gün oruç tutulacak. Oruç tutacak olan milyonlarca Müslüman, sahur ve iftar vakitlerine ise Diyanet İşleri İmsakiyesi’nden ulaşabilecek.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:

"Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi. Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

"Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder."

SAHUR TAVSİYELERİ

– Gece yatarken bir şeyler atıştırıp uyumak yerine sahuru tam zamanında yapmanız günü daha rahat geçirmenizi sağlar

– Susuz kalmak beden için risklidir bu yüzden sahurda yeterli sıvıyı almak için başta su olmak üzere, ayran, maden suyu, meyve kompostosunu tercih edebilirsiniz

– Taze ve kuru meyveler gün içinde kan şekerinizi dengelemek için uygundur sahurda ağır bir tatlı yemenize gerek yoktur

– Sahurda yiyeceğiniz aşırı tuzlu yiyecekler gün içinde su ihtiyacınızı artırır fazla tuzlu besinleri ( turşu, zeytin, salamarular vb) tercih etmeyiniz. Zeytin seviyorsanız iftarda yemeye özen gösteriniz

– Sahurdan sonra yeniden uykuya rahat ve kolay geçiş için kızartma vb yiyecekler tercih etmemeye çalışın çok sıcak veya aşırı soğuk yiyecek ve içeceklerden kaçının gaz ve mide şikâyetlerinizi tetikleyebilir

– Bağırsaklarınız tembel ise sahurda 1 tatlı kaşığı zeytinyağını domates ve salatalık üzerine dökerek tüketin ve yanında 1-2 kayısı veya hurma yiyin. Lif ve zeytinyağı tuvalete daha kolay çıkmanızı sağlar.