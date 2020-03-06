Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi gün tutulacak? 2020 Diyanet dini günler takvimini yayınladı!

Mübarek aylardan biri olan Ramazan ayının ne zaman olduğu Müslümanlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Her sene 10 gün öne gelen bu ay İslam alemi tarafından Kuran-ı Kerim okunarak geçiriliyor. Ramazan ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden dini günler takvimini yayınladı. Nisan ayında başlayacak olan bu mübarek ayın ilk sahur vakti de belli oldu. Ramazan hakkında merak edilenlerin hepsine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

2020 RAMAZAN NE ZAMAN?

Diyanet’in yayınladığı dini günler takvimine göre 2020 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 24 Nisan 2020 Cuma günü olarak belirlendi. Yani İslam alemi 23 Nisan gecesi sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre 23 Mayıs Cumartesi akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.