Ramazan ayının yaklaşması ile Müslüman vatandaşlar, 'Ramazan başlangıcı 2019 ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ne zaman?' sorularını merak ediyor. Ramazan ayında Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getiriyorlar. Oruç tutmaya başlamadan önce Müslümanlar sahur yapıyor. Bu yıl ki ramazan ayının yaklaşması ile vatandaşlar, “ilk sahur 2019 ne zaman?” sorusunu sormaya başladı. Haberin devamında bu soruların yanıtını bulabilirsiniz.

İşte yanıtı…

Ramazan ayında ilk oruç 6 Mayıs günü tutulacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yılki dini takvime göre; Ramazan 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 3 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu kapsamda Ramazan orucunun başlangıcına bir ay gibi kısa bir süre kaldı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan Bayramı Haziran ayı içerisinde kutlanacak. Arefe gününün Pazartesi'ye denk geliyor olması, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağını konusunu merak ettirdi. Bu konu hakkında henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Ramazan Bayramı Arefesi: 3 Haziran 2019 Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 4 Haziran 2019 Salı

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 5 Haziran 2019 Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 6 Haziran 2019 Perşembe