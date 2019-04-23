Ramazan başlangıcı 2019 ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ne zaman?
Müslüman vatandaşlar, “Ramazan başlangıcı 2019 ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ne zaman?” sorularına yanıt arıyorlar. Oruç tutacak olan vatandaşlar bu yıl ramazan ayının ne zaman geleceği ve ilk sahurun ne zaman yapılacağı konusunda sorulara cevap arıyor. Bu yıl ki Diyanet takvimine göre ilk sahurun ve ilk iftarın ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte çok merak edilen, “ilk sahur ne zaman, ramazan ne zaman başlıyor?” sorularının yanıtı…
Ramazan ayının yaklaşması ile Müslüman vatandaşlar, 'Ramazan başlangıcı 2019 ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ne zaman?' sorularını merak ediyor. Ramazan ayında Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getiriyorlar. Oruç tutmaya başlamadan önce Müslümanlar sahur yapıyor. Bu yıl ki ramazan ayının yaklaşması ile vatandaşlar, “ilk sahur 2019 ne zaman?” sorusunu sormaya başladı. Haberin devamında bu soruların yanıtını bulabilirsiniz.
İşte yanıtı…
Ramazan ayında ilk oruç 6 Mayıs günü tutulacak.
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu yılki dini takvime göre; Ramazan 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 3 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu kapsamda Ramazan orucunun başlangıcına bir ay gibi kısa bir süre kaldı.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu yıl Ramazan Bayramı Haziran ayı içerisinde kutlanacak. Arefe gününün Pazartesi'ye denk geliyor olması, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağını konusunu merak ettirdi. Bu konu hakkında henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Ramazan Bayramı Arefesi: 3 Haziran 2019 Pazartesi
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 4 Haziran 2019 Salı
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 5 Haziran 2019 Çarşamba
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 6 Haziran 2019 Perşembe