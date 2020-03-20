Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan ayı ne zaman? İşte ilk oruç tarihi...

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? sorusu binlerce kişi tarafından aratılmaya başladı. 21 Mart Cumartesi günü idrak edeceğimiz Miraç Kandili sebebiyle 11 ayın sultanının yaklaştığını hissediyor ve onun heyecanını yaşıyoruz. Ramazan başlangıcı müminler için büyük önem taşıyor. Mübarek Ramazan ayında oruç tutuyor, nefsimizi terbiye ediyor ve Allah’a ibadet ediyoruz. Peki, 2020 yılında Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? İşte Ramazan başlangıç tarihi...



RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İŞTE İLK ORUÇ TARİHİ...

11 ayın sultanı Ramazan başlangıcı 2020 yılında 24 Nisan Cuma günü olacak. Hicri takvime göre 9. ayda başlayan Ramazan ayının ilk orucu Cuma gününe denk gelecek. 19 Mayıs Salı günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü, 24 Mayıs Pazar günü ise Ramazan Bayramının 1. günü olarak kutlanacak.

RAMAZAN AYI’NIN FAZİLETİ NEDİR?

Sevgili Peygamberimiz (sav) Ramazan ayının fazileti hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Eğer ümmetim Ramazan ayında tecelli eden fazilet ve mükafatları gerçekten bilmiş olsalardı, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi”

“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, Allah o kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar”.

“Size Ramazan ayı geldi, o mübarek bir aydır. O ayda oruç tutmayı Allah size farz kıldı. O ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanların azgınları zincire vurulur. O ayda Allah’ın bir gecesi vardır ki, bin aydan daha hayırlıdır. O gecenin hayrından mahrum kalan Allah’ın rahmetinden mahrum kalır

“Ramazan ayının ilk gecesi olduğu zaman şeytanlar ile cinlerin azgınları zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır, onlardan hiçbiri açılmaz. Cennet açılır ve onlardan hiçbiri kapanmaz. Bir münadi şöyle seslenir: Ey hayırlı işler yapmak isteyen kimse! Bu isteğini yerine getir, hayırlı işler yap. Ey kötü işler yapmak isteyen insan! Bu istediğinden vazgeç. Allah Ramazan ayında birçok insanı cehennemden azat eder. Bu durum Ramazan’ın her gecesinde devam eder. Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur.”

Ramazan ayı otuz günlük bir programdır. Günlük program sahurla başlar. Mü’min sahura kalkarak programa kaydını yaptırmış olur. Ramazan mektebinin programı çok geniştir. Programda namaz vardır, kıyam vardır, kıraat vardır, teheccüd vardır, nafile vardır, infak vardır, teravih vardır, kadir vardır, Kur’an vardır, mukabele vardır, ilim vardır, irfan vardır, itikaf vardı, ibadet vardır, iyilik vardır, güzellik vardır, tövbe vardır, hürriyet vardır, terbiye vardır, arınma vardır, korunma vardır, orucun neşesi bayram vardır.

Ramazan mektebinin programı bizzat Allah tarafından tanzim edilmiştir. Sahurla başlayıp iftarla son bulan bu programa teravih, Hz. Peygamber tarafından eklenmiştir.

Peygamberimiz, Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğünü belirtip şöyle buyurdular: “Allah size bu ayda Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini, Teravih namazını sünnet kıldım. Kim Ramazan ayının faziletine inanarak ve alacağı mükafatı Allah’tan umarak orucunu tutar, namazlarını kılarsa anasından doğduğu gün gibi günahlardan kurtulur”

ÜÇ AYLARDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Hz. Peygamber, üç aylarda bol bol nafile oruç tutardı. İbn Abbas şöyle anlatır: "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık."

Üç aylarda kaç gün oruç tutulur sorusunun kesin bir cevabı olmamakla beraber Recep ayının ilk gününde tutulacak oruçla ilgili şöyle bir hadis-i şerif bulunur:

"Receb-i Şerif'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci gününde oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü gününde oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur."