Ramazan ne zaman başlıyor? 2019 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? İşte Diyanet takvimi

Ramazan ayı başlangıcının ne zaman olduğu merak ediliyor. Ramazan ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Müslümanlar tarafından önemli bir yere sahip olan üç aylar 2019 yılında 8 Mart Cuma günü başladı. Recep ayının ardından Şaban ayı 6 Nisan itibari ile idrak ediliyor. Şaban ayının ardından on bir ayın sultanı Ramazan ayı geliyor. Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre on bir ayın sultanı 6 Mayıs itibari ile idrak edilecek ve 3 Haziran tarihine kadar devam edecek. Arefe gününün ardından da Ramazan Bayramı başlayacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yılki dini takvime göre; Ramazan 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 3 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu kapsamda Ramazan orucunun başlangıcına bir ay gibi kısa bir süre kaldı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatilinin 3 Haziran Pazartesi 13.00'te başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü sona ereceği hatırlatılan idari izin yazısında, şu açıklama yapıldı;

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.

Ramazan Bayramı Arefesi: 3 Haziran 2019 Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 4 Haziran 2019 Salı

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 5 Haziran 2019 Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 6 Haziran 2019 Perşembe

RAMAZAN AYI ÖNEMİ NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: “Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar” 3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.