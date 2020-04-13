Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 2020 kaç gün? İşte bayram tarihleri..

Ramazan Bayramı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler sık sık Ramazan Bayramı ne zaman? Bir ay boyunca tutulan oruçların ardından Müslümanlar bayram tarihlerini araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı 2020 kaç gün? Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili açıklamayı resmi internet sitesi üzerinden yaptı. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Takvime bakıldığında çalışma günü olan pazartesi ve salı gününün tatil olacağı görülüyor.

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan bayramı, bir aylık oruçtan sonra yeme-içmenin ve her türlü helal nimetten yararlanmanın mübah olduğu; müslümanların eğlenip birbirlerini ziyaret ettikleri, hediyeleştikleri; çocukların, fakirlerin ve kimsesizlerin sadaka verilerek sevindirildiği; kısaca İslâmî kardeşliğin toplumun her kesiminde canlı olarak yaşandığı; bütün bunlarla birlikte Allah'a karşı da sorumluluklarının bilinciyle topluca namaz kılıp birbirine nasihat ettikleri sevinç günleridir.

Ramazan bayramında yapılması vâcib olan fıtır sadakası vermek, bayram namazı kılmak gibi ibadetlerin yanında sünnet, müstehab olanları da vardır. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde oruç tutmak ise haramdır.