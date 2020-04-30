Ramazan Bayramı ne zaman 2020? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı ne zaman? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Mübarek Ramazan ayı geldi. Müslüman aleminde çeşitli ibadetlerin yerine getirildiği ve bol bol yardımlaşılan bu ayın sonunda Ramazan Bayramı kutlanacak. Vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman 2020? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Ramazan Bayramı tatili ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

2020 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 23 Mayıs olacak. Bayramın birinci günü ise bu yıl 24 Mayıs tarihine denk geliyor. Ramazan Bayramı 3 gün olarak idrak edilecek.

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Korona virüsü salgınına yönelik alınan önlemler ülkemizde devam ediyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı tatili ve sokağa çıkma yasağı durumları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonuna kadar her hafta gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanıp uygulanmayacağı konusu gündemde tartışılıyor.

Ramazan Bayramı tatili ve bayramla ilgili süreç 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında netleştirilecek.