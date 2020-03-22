Ramazan Bayramı 2020 ne zaman? Ramazan Bayramı ayın kaçında idrak edilecek?

Ramazan Bayramı ayın kaçında olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İslam alemi bayramın gelmesini heyecanla bekliyor. Tutulacak oruçların ardından müslüman dünyası Ramazan bayramının tarihini öğrenmek istiyor. Ramazan Bayramı 2020 ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı konu hakkında detaylı açıklamayı resmi web sitesinden yayınladı. Ramazan Bayramı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden dini günler takvimini yayınladı. Buna göre bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan bayramı, bir aylık oruçtan sonra yeme-içmenin ve her türlü helal nimetten yararlanmanın mübah olduğu; müslümanların eğlenip birbirlerini ziyaret ettikleri, hediyeleştikleri; çocukların, fakirlerin ve kimsesizlerin sadaka verilerek sevindirildiği; kısaca İslâmî kardeşliğin toplumun her kesiminde canlı olarak yaşandığı; bütün bunlarla birlikte Allah'a karşı da sorumluluklarının bilinciyle topluca namaz kılıp birbirine nasihat ettikleri sevinç günleridir. Ramazan bayramında yapılması vâcib olan fıtır sadakası vermek, bayram namazı kılmak gibi ibadetlerin yanında sünnet, müstehab olanları da vardır. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde oruç tutmak ise haramdır.