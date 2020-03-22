Ramazan Bayramı 2020 ne zaman? Ramazan Bayramı ayın kaçında idrak edilecek?
Ramazan Bayramı ne zaman? sorusu en çok araştırılan konular arasında yerini korumaya devam ediyor. Dün gerçekleştirilen mübarek Miraç gecesinin ardından vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın tarihi merak ediliyor. Ramazan Bayramı ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet dini günler takviminde bayram tarihini açıkladı. Müslümanlar için önemli olan Ramazan Bayramı hakkında detaylar haberde.
Ramazan Bayramı ayın kaçında olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İslam alemi bayramın gelmesini heyecanla bekliyor. Tutulacak oruçların ardından müslüman dünyası Ramazan bayramının tarihini öğrenmek istiyor. Ramazan Bayramı 2020 ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı konu hakkında detaylı açıklamayı resmi web sitesinden yayınladı. Ramazan Bayramı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden dini günler takvimini yayınladı. Buna göre bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020'de idrak edilecek.
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?
Ramazan bayramı, bir aylık oruçtan sonra yeme-içmenin ve her türlü helal nimetten yararlanmanın mübah olduğu; müslümanların eğlenip birbirlerini ziyaret ettikleri, hediyeleştikleri; çocukların, fakirlerin ve kimsesizlerin sadaka verilerek sevindirildiği; kısaca İslâmî kardeşliğin toplumun her kesiminde canlı olarak yaşandığı; bütün bunlarla birlikte Allah'a karşı da sorumluluklarının bilinciyle topluca namaz kılıp birbirine nasihat ettikleri sevinç günleridir. Ramazan bayramında yapılması vâcib olan fıtır sadakası vermek, bayram namazı kılmak gibi ibadetlerin yanında sünnet, müstehab olanları da vardır. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde oruç tutmak ise haramdır.