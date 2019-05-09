Ramazan ayında çekilecek tesbihler nelerdir? İşte Ramazan'ın ilk haftasında çekilecek tesbihler

Ramazan'da çekilecek tesbihler nelerdir? sorusu son günlerde merak ediliyor. Ramazan ayında çekilen tesbihler günlere göre de değişebiliyor. Ayrıca çekilen tesbihlerin sayısı da önemlidir. Çekilen tesbihlere örnek olarak, Ya Erhamerrahimin, Ya Gaffarez Zünüb, Ya Atikarrikab, Allah gibi örnekler verilebilir. Çekilen bu tesbihlerin anlamları farklılık göstermektedir. Detaylar haberimizde...

RAMAZAN’DA ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?