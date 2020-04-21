Ramazan ayı hurma fiyatları ne kadar, kaç tl? 2020 hurma fiyatları belli oldu mu?

2020 hurma fiyatları belli oldu mu? sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Müslüman alemi için kutsal sayılan Ramazan ayına az bir süre kaldı. Müminler oruç ibadetini yerine getirmek için gün sayıyor. İftar sofralarında ise gözler hurma arıyor. Ramazan ayı hurma fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Detaylar haberimizde…

2020 HURMA FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü itibariyle başlıyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurmaya olan ilgi ise bu sene biraz azaldı. Satıcılar bu sene hurma satışlarının düştüğünü belirtirken, fiyatların ise geçen seneyle aynı kaldığını söylediler.

2020 hurma fiyatlarında belirgin bir artış olmadığı gözlendi. Hurma fiyatları 18 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkıyor. Geçen yıl 60-80 lira olan hurmalar bu sene de aynı fiyattan satılıyor. Kilosu 60 lira olan Medine mebrum hurması ise insanların en çok tercih ettiği hurmalardan biri. Bunun biraz daha büyükleri, kilosu 80 liradan satılıyor. Acve hurmasının kilosu ise 150 liradan vatandaşın beğenisine sunuluyor.