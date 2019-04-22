Ramazan 2019 ne zaman başlıyor? Ramazan ayı başlangıcı, ilk sahur ne zaman?

Ramazan ayı başlangıcı için heyecan devam ediyor. Ramazan ne zaman başlıyor? 2019 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi yoğun ilgi görüyor. On bir ayın sultanı Ramazan, rahmet, bereket ve arınma mevsimi ramazan ayının ardından barış, kardeşlik ve esenlik rüzgarlarının dalga dalga yayıldığı bir zaman dilimidir. Ramazan, kötülüklerimizi yakıp kavuran, yok etmeye gelen bir kavurucu sıcaklıktır. On bir ayın sultanı olan bu ayda Müslümanlar gerekli ibadetleri yerine getirecekler. Bu ibadetler arasında farz olan oruç ibadeti de yer alıyor. İlk oruç 2019 yılında 6 Mayıs tarihinde tutulacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre 2019 yılının ilk oruç ibadeti, 5 Mayıs Pazar gününü 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece sahura kalkılmasıyla başlayacak.

6 Mayıs Pazartesi günü ilk iftarlarını yapacak olan Müslümanlar, 3 Haziran Pazartesi günü ise son oruçlarını tutarak 'Onbir Ayın Sultanı'na veda edecek.

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayında ilk oruç 6 Mayıs günü tutulacak.

ORUÇ NEDİR?

Oruç Arapça’da “savm” kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır.

İslam dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.

Oruçtan beklenen amacın gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Kamil anlamda oruç bütün organların iştirakiyle gerçekleşir. Şöyle ki: Oruç tutan kişi mideyi yemek içmekten koruduğu gibi, dili de yalandan, gıybetten, kötü ve boş sözden uzak tutmalı- dır. Göz harama bakmamalı, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve boş sözler dinlememelidir. Gönül güzel şeyler düşünmelidir. Bilinmelidir ki, organları orucu iştirak etmeyi başaramayan kişi şeklen oruç tutmuşsa da, oruçtan beklenen gayeye bütünüyle ulaşamamış demektir

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ

01 Haziran Cumartesi

02 Haziran Pazar

03 Haziran Pazartesi (Arefe)

04 Haziran Salı

05 Haziran Çarşamba

06 Haziran Perşembe

07 Haziran Cuma

08 Haziran Cumartesi

09 Haziran Pazar

2019 RESMİ TATİLLER

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 DİNİ TATİLLER

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: “Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar” 3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.