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Rahvan atları nefes kesti

Rahvan atları nefes kesti

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin son programı olan Rahvan At Yarışları nefesleri kesti.

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Osmangazi Belediyesi tarafından 14. kez düzenlenen Osman Gazi’yi anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında Rahvan At Yarışları düzenlendi. Armutköy Mahallesi’nde gerçekleştiren yarışlara çok sayıda vatandaş katıldı. 10 kategoride 200’ün üzerinde at kupa almak ve ödül almak için yarıştı. 

Bursa Rahvan Atçılar Derneği Başkanı İhsan Gür, “Bu sene 15’incisini düzenliyoruz. Bu yarışlarımıza ilk önce Bursa Fetih Şenlikleri kapsamında ile başlandı. 15 sene önce bu yarışlara 30 tane zor topluyorduk. Belediyelerimizi bizlere sahip çıkması ile birlikte Bursa’da 300’ün üzerinde atımız var. Bu yarışlara da 200’ün üzerinde at katıldı. Bu da bize heyecan katıyor. Rahvancılık demek sadece atçılık değildir. Bu bizim geçmişten gelen kültürümüzdür” dedi.

İHA

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