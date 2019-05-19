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Radyatör deposunda uyuşturucu sevkıyatına polisten darbe

Radyatör deposunda uyuşturucu sevkıyatına polisten darbe

Gaziantep'te polis ekipleri, durdukları araçta radyatör deposuna gizlenmiş sıvı halde 9 litre 700 mililitre uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesi Günekkent Mahallesi'nde Gaziantep Üniversitesi yakınlarında şüphe üzerine seyir halindeki bir aracı durdurdu. Araçta yapılan arama sırasında dedektör köpek aracın motor kısmına tepki verdi. Ekipler aracın motor bölümünde yaptıkları ilk aramada herhangi gizli bölmeye rastlamadı. Ekipler, yaptıkları detaylı aramada ise radyatörün iç kısmına ve yedek su deposuna zulalanmış sıvı halde 9 litre 700 mililitre likit metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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