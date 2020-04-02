PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT kargo saat kaçta açılıyor?

PTT çalışma saatleri değişti mi? Türkiye'de uzun yıllardır vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş yerinin çalışma saatleri değişti. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler "PTT kargo saat kaçta açılıyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Hesap işlemleri, fatura ödemeleri, vergi işlemleri öde yapan PTT hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş yerinin çalışma saatleri değişti. PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır. ... Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır.

PTT NE ZAMAN KURULDU?

İlk Posta Teşkilatı Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devletinin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.