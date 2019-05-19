PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, "Vizyonumuzda hizmetlerimizi yurtdışına taşıyarak dünya markası olmak var. Bu doğrultuda 2023'e kadar 100 bin çalışana ulaşacağız" açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından PTT kadrosunda memur olarak görev almak isteyenler 'PTT 58 bin personel alımı ne zaman? PTT personel alımı şartları neler?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Ülke genelinde tamamı otomasyona açık 5 bin 82 işyeri ve 42 bin 267 personelle hizmet veren PTT, bu kapsamda 58 bin personel alımı gerçekleştirecek. PTT personel alımı başvuruları heyecanla bekleniyor. PTT, 2019 yılında kadrosuna kaç kişi ekleyecek? Alımlar ne zaman başlayacak? İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik...

PTT 58 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



Kenan Bozgeyik hedeflerini şöyle açıkladı; ''Ülke genelinde tamamı otomasyona açık 5 bin 82 işyeri ve 42 bin 267 personelle hizmet veriyoruz. Hiçbir banka ATM’sinin olmadığı 91 yerleşim yerinde sadece Pttmatikler var. Yurdun dört bir yanında varız. Fakat bu sayıyı elbette yeterli görmüyoruz. 100 bin çalışan ve 15 bin iş yerine ulaşmak, dünya genelinde önemli noktalarda irtibat noktaları açmak 2023 hedeflerimiz arasında.'' 100 bin çalışan hedefine ulaşmak isteyen PTT 58 bin personel alımı gerçekleştirecek ancak bu alımların ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

PTTPAL başvuru şartları ise şu şekilde;

1- T. C. vatandaşı olmak.

2- Erkek adaylar en az ortaokul mezunu olmak, bayan adaylar en az lise mezunu olmak zorunda.

3- Erkek adaylar 22-32 yaş arasında olmak, bayan adaylar 18-27 yaş aralığında olmak.

4- Erkek adayın askerlik hizmeti yapmış olmak.

5- İnsan ilişkileri, konuşma şekli, diksiyon düzgün olmak.

6- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

7- Kamu haklarından mahrum kalmamak.

8- PTTPAL görevlerine engel olacak akıl ve vücut sağlığı özrü bulunmamak.

9- ÖGG kimlik kartına sahip olmak.

10- Tercih olarak, para ve değerlki eşya taşımacılığı konularında tecrübeli olmak.

PTTPAL MEMUR PERSONEL ALIMI YAPACAK İLLER LİSTESİ

PTTPAL 6 farklı ilde yer alacak nakit merkezleri kuracak. Söz konusu PTTPAL nakit merkezi kurulacak iller ise;

"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana" olarak açıklandı. Bu kapsamda PTTPAL1100 memur personel alımlarının bu illerde yapılması beklenmektedir.