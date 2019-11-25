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Profiterol tarifi ve yapılışı nasıldır? Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Profiterol tarifi ve yapılışı nasıldır" Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler"

Profiterol nasıl yapılır? sorusu arama motorunda aratılmaya başladı. Profiterol tarifi ve yapılışı mutfakta yeni lezzetler denemek isteyen vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Tatlıya ve çikolataya düşkün kişilerin vazgeçilmez yiyeceklerinden birisi olan Profiterol bir Fransız tatlısıdır. Evde pratik bir tatlı yapmak isteyenler de bu lezzetin tarifini öğrenmek istiyor. Peki, Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte yapılışı…

Profiterol tarifi, malzemeleri ve yapılışı tatlı yemeyi sevenler tarafından aratılmaya başladı. Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler? MasterChef Türkiye yarışma programında pişirilen yemekler ve yapılan tatlılar yarışmayı izleyenler tarafından merak ediliyor ve evde denenmek istiyor. Yarışmanın 25 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılardan lezzetli Profiterol yapmaları istendi. Bunun üzerine vatandaşlar en güzel tarifi öğrenip yapmak için kollarını sıvadı. Profiterol nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde

PROFİTEROL TARİFİ

Profiterol Malzemeleri:

Çikolata sosu için;

220 gram bitter çikolata

200 gram krema

Kreması için;

500 ml. süt

1,5 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 paket vanilin

Profiterol hamuru için;

1 su bardağı su

1 su bardağı un

Yarım paket margarin

3 adet büyük boy yumurta

PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

Profiterol yapılışı için, öncelikle tarife kremasını hazırlayarak başlayın. Derin bir tencereye süt ve şekeri alın, güzelce karıştırın. Ardından un ve yumurtayı ekleyerek koyu kıvama gelene kadar karıştırın. Koyulaşınca vanilyayı ekleyerek ocaktan alın. 1 saat kadar buzdolabında bekletin. Daha sonra Profiterol hamurunu hazırlayabilirsiniz.

Su ile margarini derin bir tencerenin içerisine alıp kaynatın. Kaynayan yağlı suyun içine unu ekleyerek 5 dakika kavurun. Hamur gibi toparlandığında ocaktan alıp, dinlendirin. Dinlenen hamurun içine yumurtaları ekleyerek güzelce yoğurun. Ardından 15 dakika tekrar dinlendirin. Beklettiğiniz hamurdan 1'er tatlı kaşığı alarak pişirme kağıdı serili fırın tepsisine arada boşluk kalacak şekilde kaşık yardımıyla dökün.

180 derecede 40 dakika kadar pişirin. Sonrasında alt kısımlarından bıçak yardımıyla delik açın. İçini krema ile doldurun, servis tabağına güzelce dizin. Tencerede çikolata sosunu da hazırladıktan sonra üzerinden bolca gezdirin. Ilık hale gelen tatlıyı üzerine antep fıstığı tozu serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

 

 

 


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