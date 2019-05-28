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28 Mayıs 2019 Salı 15:24 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 16:15

Prizde unutulan ütü evi yaktı

Prizde unutulan ütü evi yaktı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir apartmanın dördüncü katındaki evde prizde unutulan ütü yangın çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya Caddesi numara 78’te yer alan dört katlı apartmanın dördüncü katında M.S. ve M.K. isimli iki üniversite öğrencisinin kaldığı evde, ütünün prizde unutulması nedeniyle yangın çıktı. Dumanları gören apartman sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Apartman boşluğundaki duman fan yardımı ile tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri dumandan etkilenirken, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Yangını haber alarak evlerine gelen üniversite öğrencisi iki kız ise evlerinin yandığını öğrenince şok yaşadı. 

Evde maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. 

(İHA)

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