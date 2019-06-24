Portakal bahçesine uyuşturucu operasyonu

Arslanlı Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı alan Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir portakal bahçesine operasyon düzenledi. Bahçede arama yapan ekipler, 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirdi. Hint kenevirlerini ekip, satışını yaptığı öne sürülen A.Ö. ve H.H., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

(DHA)