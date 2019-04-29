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  3. Pompalıyla 10 kişiyi yaralayan sanığa 34 yıl 6 ay hapis cezası

Pompalıyla 10 kişiyi yaralayan sanığa 34 yıl 6 ay hapis cezası

Pompalıyla 10 kişiyi yaralayan sanığa 34 yıl 6 ay hapis cezası

İzmir'de, 10 kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle aldığı 12 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan tutuklu sanık, yeniden yargılandığı davada 34 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

İzmir’in Konak ilçesinde 30 Nisan 2015’te, Mustafa Togul’un seyir halindeki otomobilden pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu, kahvehane ve çevresindeki 10 kişi yaralandı. Tutuklanan Togul ile olayla bağlantısı olduğu belirtilen M.T. ve F.B. hakkında “öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı. 

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonunda Togul, 10 kişiyi “olası kastla yaralama” suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken, M.T. ve F.B. hakkında beraat kararı verildi. 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, beraat kararlarını onarken, Togul ile ilgili cezayı bozarak “kasten yaralama” suçundan cezalandırılması gerektiğine karar verdi.

Mustafa Togul’un yeniden yargılandığı davanın İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Togul ve avukatları katıldı. Duruşma savcısı, 10 kişiyi “kasten yaralama” suçundan cezalandırılmasını istediği Togul’un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi. 

Aynı muhitte oturduğu mağdurları tanımadığını savunan Togul, kendileriyle bir husumetinin olmadığını ve kasıtlı olarak yaralama suçunu işlemediğini belirterek, sarhoş olduğu için olayın kazayla gerçekleştiğini ileri sürdü. Uzun süredir tutuklu olduğundan ailesinin de mağdur olduğunu ifade eden Togul, tahliye talebinde bulundu. 

Mahkeme heyeti, 10 kişiyi “kasten yaralama” suçundan 34 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiği Togul’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İHA

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