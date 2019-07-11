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  3. Pompalı tüfeğinden çıkan saçmalar arkadaşının canına mal oldu

Pompalı tüfeğinden çıkan saçmalar arkadaşının canına mal oldu

Pompalı tüfeğinden çıkan saçmalar arkadaşının canına mal oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde 17 yaşındaki genç arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu öldü.

İddiaya göre, Alparslan Mahallesi'nde gece yarısı bir düğün salonunun önünde Kadir Elagöz (17) ile R Ş. (17) şakalaşmaya başladı. Bu sırada R.Ş'nin elindeki pompalı tüfeğin patlaması sonucu göğsünden vurulan Elagöz ağır yaralandı. R.Ş'nin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elagöz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşıyla hastaneye gelen R.Ş, ifadesinin ardından gözaltına alındı. Çocuklarının ölüm haberini alan Elagöz'ün yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Elagöz'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

(AA)

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