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  3. Polisin elinden kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Polisin elinden kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Polisin elinden kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Antalya'da sağlık kontrolüne götürülürken polisin elinden kaçmaya çalışan şüpheli ayakkabısı ayağından çıkınca kısa sürede yakalandı.

 Edinilen bilgiye göre Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlıktan gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmesi için binadan çıkarıldı. Binanın giriş kapısı önüne getirilen şüpheli bir anda kaçmaya başladı. Kapıdan çıkarak sokakta koşmaya başlayan şüphelinin bağcıkları çözülmüş olan ayakkabısı da ayağından çıktı.

Çoraplarıyla koşmaya devam eden şüphelinin arkasından çok sayıda polis ekibi harekete geçti. Köşeyi döner dönmez yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Elleri ters kelepçelenen ve 'nefes alamıyorum, pantolonum düşüyor" diyen şüpheli, yeniden Asayiş Şube Müdürlüğü nezarethanesine konuldu. Şüphelinin sokak ortasındaki ayakkabıları da polis tarafından alındı. 

İHA

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