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  3. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 6 yaralı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 6 yaralı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 6 yaralı

Çorum'da, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin, başka bir otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ahmet Köroğlu'nun kullandığı 60 NS 555 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı.      
 Kaçmaya başlayan Köroğlu yönetimindeki araç, Toptancılar Sitesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Azim Demir (53) idaresindeki 63 AG 111 plakalı otomobile arkadan çarptı.      
Kazada, sürücülerin yanı sıra Demir'in kullandığı otomobildeki Huriye (49), Emine (20), Ahmet (19) ve Kübra Demir (14) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.      
 Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.      

(AA)

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