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  3. Polis suçüstü yakaladı! Yasadışı estetik ameliyatına baskın

Polis suçüstü yakaladı! Yasadışı estetik ameliyatına baskın

Polis suçüstü yakaladı! Yasadışı estetik ameliyatına baskın

İstanbul Pendik'te özel hastanede 2 İranlının yetkileri olmadığı halde estetik ameliyatı yaptığı belirlendi.

İranlı R.Y.’nin yurtdışından müşteri getirdiği, İranlı cerrahlar J.J.T. ve M.B.’nin yaptığı ameliyatların da resmi kayıtlarda hastane sahibinin gerçekleştirdiği gibi gösterildiği saptandı.

Baskın yapan polisler, ameliyathanede karın bölgesinde kesiler olan şahsa müdahale eden M.G. ve J.J.T.’yi suçüstü yakaladı. Anestezistler A.G. ve A.Ç. ile ameliyathane hemşiresi M.S.’nin yanı sıra müşteri bulan İranlı R.Y. de gözaltına alındı. Yakalanan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı. 

(İHA)


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