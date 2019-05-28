  • $6,0707
  • 6,7908
  • 250.442
  • 86.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 09:01 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 09:04

Polis sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen adamı tutukladı

Polis sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen adamı tutukladı

Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesinde Soner Ö. isimli şahsın sokakta uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis zanlıyı yakaladı. Zanlının üst aramasında 3 gram bonzai ve 10 uyuşturucu hap ile 700 lira para ele geçirildi. 

Zanlı sorgusunda satıcı değil içici olduğunu ileri sürdü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 

(İHA)

Bu Pazar Sizin İçin Zeynep Kamil Oto Pazarından 45 İkinci El Fırsat Seçtik

<p>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transferler için çalıştıklarını, en iyi kararı ver

Galatasaray transfer haberleri! Fatih Terim'den transfer açıklaması!!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sağlık Bakanlığı: Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz

Türkiye tatili ile ödüllendirilen Çinli kadınlar Kapadokya'da

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.