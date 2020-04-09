Polis haftası mesajları nelerdir? Polis haftası 2020 mesajları, sözleri ve şiirleri sizlerle..

Polis haftası ile ilgili sevdiklerine şiir ve mesaj atmak isteyen kişiler detaylı araştırmayı yapmaya başladı. Polis haftası mesajları nelerdir? Ülkemizde huzur ve güvenin bozulmaması için gece gündüz çalışan polis memurları için her yıl 10 Nisan Polis Günü olarak kutlanıyor. 1845 yılından kurulan Polis Teşkilatı bu sene 175. yılını kutlayacak. Önemli gün ve haftalar arasında yer alan Polis Haftası mesajları, sözleri ve şiirleri için detaylar haberimizde.

POLİS HAFTASI MESAJLARI NELERDİR?

10 Nisan, “Polis Günü”, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

Polis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir. -M.KemaI Atatürk-

Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz ‘Polis Haftası'nı kutluyorum.

Siz yatağınızda rahat uyuyun diye, eIini, koIunu, bacağını ve dahi canını kaybeden yiğitIer var. PoIis haftasında tüm poIisIerimizi sevgi ve saygıyIa seIamIıyoruz.

Bu üIkenin askerIerimizIe birIikte en kahraman evIatIarı. PoIis haftanız kutIu oIsun.

PoIis haftanız kutIu oIsun Türkiye'mizin güzeI, cesur evIatIarı. Hepinize görevinizde başarıIar diIiyorum, kendinize dikkat edin.

175 yıIdır bıkmadan usanmadan 7 gün 24 saat canı pahasına vatanımızın her bir köşesin de hainIere göz açtırmayan Türk PoIis TeşkiIatımızın ve omuz omuza beraber görev yaptığımız Türk SiIahIı KuvvetIerimizin Cenab-ı AIIah yar ve yardımcısı oIsun…

ÜIkesi güvende oIsun diye kendi canını hiçe sayan büyük kahramanIarımız poIis haftanız kutIu oIsun…

AIIah'ım! AInı secdede duranIar hatırına, Kâbe'de ağIayan göz hatırına, Hz. Muhammed (S.A.V) kokuIu güI hatırına! Sen tüm poIisIerimizi koru. PoIis haftanız kutIu oIsun…

Polis haftanızı Kutlar, Kazasız,belasız görevler ve nöbetler dilerim.Ayrıca uygun mesai koşullarına ve özlük haklarına kavuşmanız dileğiyle

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

POLİS HAFTASI ŞİİRLERİ NELERDİR?

10 NİSAN

1845’de doğduk biz ölümsüzlüğe,

O gün yemin ettik Milletimize,

Koruyacağız asayişi,cumhuriyeti,

Vatan yolunda karşılıksız ölmeyi.

Adadık kendimizi biz bu yurda,

Ölürüz karşılıksız bu uğurda,

Kopsa kolumuz,olmasa bacağımız,

POLİS

Yücelir görevi hakkıyla yapan

Alçalır Vatana ihanet eden

Kurulur tuzaklar bekler bir kapan

Dikkat et kendini kaptırma Polis

Şehirde ışıksın hep yanıyorsun

Görev yapmaz isen kirleniyorsun

Adaletten ayrılma seviliyorsun

Başın yükseklere değmeli Polis…

His arkadaşın vicdan rehberin

Anarşi hortlarsa boğar ellerin

Yardım edip yol gösterir sözlerin

Ne yüce ne büyük görevin Polis…

Devlete sahip çık bırakma garip

Bayrak dalgalanır çıkarsak sahip

Milli duygu artsın olmasın kayıp

Alkışlar şahsına ismine Polis

Kentlerde kolluksun düzen sağlarsın

Hafiyesin dedekdifsin sivilsin varsın

Suçlular kaçamaz bulur tutarsın

Ne güzel duruşun görüntün Polis

Mukaddes görevin adaletin var

Kolların mazlumu okşayıp sarar

Garibana muhtaca sağlarsın yarar

Çiçeksin, peteksin, sıcaksın Polis

Mehmet Karlı

TÜRK POLİSİ

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Kim ne derse desin size,

İnanmayın, kanmayın,

Millet sever hepinizi,

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Gece gündüz demeden,

Ekmek yemek yemeden,

Edirne'den Erzurum'a,

Gidersiniz seve seve,

Doyamadan yavrunuza,

Bu vatan, millet uğruna,

Nice canlar verirsiniz,

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Her daim çalışırsınız,

Yakalarsın hırsızı, uğursuzu,

Minnettardır bu millet,

İhtiyarı, genci, yetişkini,

Severiz biz polisimizi.