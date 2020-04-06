Polis haftası kutlama mesajları nelerdir? Dünya Polis haftası şiirleri ve mesajları haberimizde!
Polis haftası kutlama mesajları nelerdir? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. 1845 yılında İstanbul'da kurulan Polis Teşkilatını bu sene kuruluşunun 175. yılı gerçekleştirilecek. Ülkemizde huzuru ve güvenliği sağlayan polislerimize anlamlı ve güzel mesajları ve şiirleri atmak isteyen kişiler konuyu yakında takip ediyor. Polis haftası hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
Polis haftası kutlama mesajları ve şiirleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 10 Nisan 1845 yılından kurulan Polis Teşkilatı, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla uzun yıllardan hizmet veriyor. Bu yıl 175. kuruluş yılı olarak kutlanacak Polis haftası hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırmalarını sürdürüyor. Polis haftası kutlama mesajları nelerdir? Önemli gün ve haftalar arasında yer alan Polis Haftası hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
POLİS HAFTASI KUTLAMA MESAJLARI
Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.
Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.
10 Nisan, “Polis Günü”, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.
Polis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir. -M.KemaI Atatürk-
Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz ‘Polis Haftası'nı kutluyorum.
POLİS HAFTASI ŞİİRLERİ
10 NİSAN
1845’de doğduk biz ölümsüzlüğe,
O gün yemin ettik Milletimize,
Koruyacağız asayişi,cumhuriyeti,
Vatan yolunda karşılıksız ölmeyi.
Adadık kendimizi biz bu yurda,
Ölürüz karşılıksız bu uğurda,
Kopsa kolumuz,olmasa bacağımız,
POLİS
Yücelir görevi hakkıyla yapan
Alçalır Vatana ihanet eden
Kurulur tuzaklar bekler bir kapan
Dikkat et kendini kaptırma Polis
Şehirde ışıksın hep yanıyorsun
Görev yapmaz isen kirleniyorsun
Adaletten ayrılma seviliyorsun
Başın yükseklere değmeli Polis…
His arkadaşın vicdan rehberin
Anarşi hortlarsa boğar ellerin
Yardım edip yol gösterir sözlerin
Ne yüce ne büyük görevin Polis…
Devlete sahip çık bırakma garip
Bayrak dalgalanır çıkarsak sahip
Milli duygu artsın olmasın kayıp
Alkışlar şahsına ismine Polis
Kentlerde kolluksun düzen sağlarsın
Hafiyesin dedekdifsin sivilsin varsın
Suçlular kaçamaz bulur tutarsın
Ne güzel duruşun görüntün Polis
Mukaddes görevin adaletin var
Kolların mazlumu okşayıp sarar
Garibana muhtaca sağlarsın yarar
Çiçeksin, peteksin, sıcaksın Polis
Mehmet Karlı
TÜRK POLİSİ
Türk polisi, Türk polisi,
Severiz biz hepinizi,
Kim ne derse desin size,
İnanmayın, kanmayın,
Millet sever hepinizi,
Türk polisi, Türk polisi,
Severiz biz hepinizi,
Gece gündüz demeden,
Ekmek yemek yemeden,
Edirne'den Erzurum'a,
Gidersiniz seve seve,
Doyamadan yavrunuza,
Bu vatan, millet uğruna,
Nice canlar verirsiniz,
Türk polisi, Türk polisi,
Severiz biz hepinizi,
Her daim çalışırsınız,
Yakalarsın hırsızı, uğursuzu,
Minnettardır bu millet,
İhtiyarı, genci, yetişkini,
Severiz biz polisimizi.