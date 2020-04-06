Polis haftası kutlama mesajları nelerdir? Dünya Polis haftası şiirleri ve mesajları haberimizde!

Polis haftası kutlama mesajları ve şiirleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 10 Nisan 1845 yılından kurulan Polis Teşkilatı, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla uzun yıllardan hizmet veriyor. Bu yıl 175. kuruluş yılı olarak kutlanacak Polis haftası hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırmalarını sürdürüyor. Polis haftası kutlama mesajları nelerdir? Önemli gün ve haftalar arasında yer alan Polis Haftası hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

POLİS HAFTASI KUTLAMA MESAJLARI

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.

10 Nisan, “Polis Günü”, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

Polis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir. -M.KemaI Atatürk-

Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz ‘Polis Haftası'nı kutluyorum.

POLİS HAFTASI ŞİİRLERİ

10 NİSAN

1845’de doğduk biz ölümsüzlüğe,

O gün yemin ettik Milletimize,

Koruyacağız asayişi,cumhuriyeti,

Vatan yolunda karşılıksız ölmeyi.

Adadık kendimizi biz bu yurda,

Ölürüz karşılıksız bu uğurda,

Kopsa kolumuz,olmasa bacağımız,

POLİS

Yücelir görevi hakkıyla yapan

Alçalır Vatana ihanet eden

Kurulur tuzaklar bekler bir kapan

Dikkat et kendini kaptırma Polis

Şehirde ışıksın hep yanıyorsun

Görev yapmaz isen kirleniyorsun

Adaletten ayrılma seviliyorsun

Başın yükseklere değmeli Polis…

His arkadaşın vicdan rehberin

Anarşi hortlarsa boğar ellerin

Yardım edip yol gösterir sözlerin

Ne yüce ne büyük görevin Polis…

Devlete sahip çık bırakma garip

Bayrak dalgalanır çıkarsak sahip

Milli duygu artsın olmasın kayıp

Alkışlar şahsına ismine Polis

Kentlerde kolluksun düzen sağlarsın

Hafiyesin dedekdifsin sivilsin varsın

Suçlular kaçamaz bulur tutarsın

Ne güzel duruşun görüntün Polis

Mukaddes görevin adaletin var

Kolların mazlumu okşayıp sarar

Garibana muhtaca sağlarsın yarar

Çiçeksin, peteksin, sıcaksın Polis

Mehmet Karlı

TÜRK POLİSİ

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Kim ne derse desin size,

İnanmayın, kanmayın,

Millet sever hepinizi,

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Gece gündüz demeden,

Ekmek yemek yemeden,

Edirne'den Erzurum'a,

Gidersiniz seve seve,

Doyamadan yavrunuza,

Bu vatan, millet uğruna,

Nice canlar verirsiniz,

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Her daim çalışırsınız,

Yakalarsın hırsızı, uğursuzu,

Minnettardır bu millet,

İhtiyarı, genci, yetişkini,

Severiz biz polisimizi.