Polis günü ne zaman? 10 Nisan Polis Günü nedir? İşte cevabı!

10 Nisan Polis Günü nedir? 10 Nisan 1845 yılında İstanbul'da kurulan Türk Polis Teşkilatı, 2020 yılından 175. yaşını kutlayacak. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, konuyu ilgi ile takip ediyor. Polis günü ne zaman? Polisler ülkemizde gece gündüz demeden huzuru ve güvenliği sağlıyor. Haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

POLİS GÜNÜ NE ZAMAN?

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kuruldu. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilat olarak işlevini devam ettiriyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlük olan teşkilat merkezde daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar huzur ve düzenin sağlanması için görevini sürdüren Polis Teşkilatı 10 Nisan’da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar içerisinde bulunduğu hafta ise Polis Haftası olarak anılır.