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  3. Polis abisi 'bana da öğret' dedi... Ortaya içleri ısıtan bu görüntü çıktı

Polis abisi 'bana da öğret' dedi... Ortaya içleri ısıtan bu görüntü çıktı

Polis abisi 'bana da öğret' dedi... Ortaya içleri ısıtan bu görüntü çıktı

Samsun'da bir polis memurunun ziyaret için gittiği okulda Down sendromlu öğrenciyle oynadığı zeybek görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı.

Samsun'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Down sendromlu 3. kademe öğrencisi Kadir Ant, zeybek bildiğini belirtmesi üzerine polis memuru Kadir Sümer bu oyunu kendisine öğretmesini istedi.

Ant ile Sümer'in birlikte oynadıkları zeybek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Down sendromlu öğrenci ile polis memurunun zeybek oyunu güzel bir görüntü oluşturdu.

(TRT Haber)


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