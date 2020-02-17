Platonik caniden kanlı pusu! Sevgililer Günü'nde bıçaklanan Gülden hayata tutundu

Denizli Merkezefendi’de 14 Şubat akşamı Gülden Kıras, işyerine gece vardiyasına gitmek için evinin önünde servis beklediği sırada kendisini karşılıksız olarak seven Zeki Ö.’nün (27) bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun 25 yerinden bıçaklanan ve kardeşinin çağırdığı ambulanla hastaneye kaldırılan genç kız, ameliyat sonrası 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata döndü. Saklandığı evede yakalanan cani ise mahkemece tutuklandı.

PEŞİNİ BIRAKMADI

Kızının Zeki Ö.’den kurtulması için evini ve işyerini bile değiştirdiğini söyleyen baba Ayhan Kıras, olay anını şöyle anlattı: “Apartmanın önünde pusu kurmuş. Diğer kızım sesleri duyup aşağı indiğinde bile Gülden’i bıçaklamaya devam ediyormuş. Bu takıntılı şahıs kızımı göz göre göre katledecekti.”

(İHA)