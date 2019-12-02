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  3. Plakaları söktü, son gaz devam etti! İstanbul'da dehşete düşüren görüntü

Plakaları söktü, son gaz devam etti! İstanbul'da dehşete düşüren görüntü

Plakaları söktü, son gaz devam etti! İstanbul'da dehşete düşüren görüntü

İstanbul Maltepe'de hafriyat kamyonununun tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

E-5 Maltepe kara yolu Kadıköy istikametine doğru seyreden ön ve arka plakaları bulunmayan hafriyat kamyonu, sinyal vermeden araçlar arasından bir süre "makas" atarak ilerledi.

Daha sonra şerit değişimlerini sinyal vererek sürdüren kamyon, takip mesafesine de dikkat etmedi.

Kamyon, Ünalan sapağında E-5 kara yolundan ayrıldı.

Öte yandan kamyonun tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kaydedildi.

(AA)


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