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  3. Bir restoranda pişmiş halde servis edilen tavuk aniden canlanıp hareket etti!

Bir restoranda pişmiş halde servis edilen tavuk aniden canlanıp hareket etti!

Bir restoranda pişmiş halde servis edilen tavuk aniden canlanıp hareket etti!

Bir restoranda servis edilen derisi yüzülmüş, pişmiş bir tavuk hareket etmeye başlayınca herkes şaşkına döndü.

İnanılmaz görüntüler izleyenleri şaşkına çeviriyor. Bir restaurant müşterisine servis edilen derisi yüzülmüş pişmiş bir tavuk parçası haraket edince müşteriler şoka girdi.

Müşteriler o anları videoya çekti.

Hareket eden tavuk parçasının çekilen bu resminde bir parçanın etten ayrılarak aşağı doğru indiği gözüküyor, tavuğun ise bu şekilde servis edilmediği biliniyor. Tavuk parçası ,aşağı doğru hareket etmeye devam ediyor ve müşteriler bağırmaya başlıyor. Bu videoya yapılan yorumlardan bir tanesi ise etin çok taze olduğu ve o yüzden kasların hala hareket ettiği.

Tavuklar kafaları kesildiğinde bile yaşamlarını sürdürebiliyor. Tayland'da kafası kesilen bir tavuk kafası olmadan 1 hafta yaşamını sürdürmüştü.

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