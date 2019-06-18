'Pirinç' tanesi ekmek kapısı oldu

Türkiye’de pirinç üzerine yazı yazan 7 kişiden en genci olan Harita ve Kadastro Bölümü mezunu Ersin Celayır, büyük bir özveriyle pirinç tanelerinin üzerinde sanatını icra ederek ekonomik kazanç sağlıyor. Genç usta, 365 gün kurumayan oyun hamurunun üzerine koyduğu pirinç tanelerine tek nefeste yazdığı yazılarla dikkat çekiyor. Pirinç üzerine yazılan isimler bir süre kuruduktan sonra özel getirilen cam şişesinin içine bırakılarak, kurutulmuş gül ile gliserin doldurulduktan sonra rengarenk hediyelik anahtarlık ve kolyelere dönüşüyor. Yaklaşık 5 yıldır kendi imkanıyla açtığı küçük bir stantta çalışmalarını yapan Celayır'ın eserleri, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde talep ediliyor.

Pirince yazı yazmanın Mevlana’dan günümüze geldiğini anımsatan Ersin Celayır, “Mevlevi kültürüdür. Mevlana tarafından pirincin üzerine, ‘Bismillahirrahmanirrahim’ yazılmıştır ve pirincin bereket getirdiğine inanılır. Pirinç tanesi kolye, bereket kolye olarak da bilinir. Biz bunu isme çevirdik. Arkalı önlü isim yazmaya başladık. İsimler, 35 sene kalıcı oluyor” dedi.

(İHA)