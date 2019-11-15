12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı

İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Refiye Aksu'yu (56) Yeşilcami Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı.

DHA'nın haberine göre, kilitli kapıları, pet şişe yardımıyla açarak evlere girdiği için "Pet şişe Refiye" olarak anılan Aksu, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.