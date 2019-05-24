Peruklu hırsız kendi avukatını bile soymuş

Devrim TOSUNOĞLU

Esenler’de kimliği tespit edilen hırsız Halil İbrahim K.’nın evine baskın yapıldı. Kamera kayıtlarında saçlı olarak görülen hırsızın peruk taktığı anlaşıldı. 13 ayrı hırsızlık olayına karışan K.'nın 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Kendisi için barodan atanan avukatın otomobilini soyan K., başka bir avukatın da aracında hırsızlık yaptı. Mağdur avukatlar, K.’dan şikayetçi oldu, ücretsiz olarak davaları üstlendi. Peruklu hırsız, tutuklandı.