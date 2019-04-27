Perpa Ticaret merkezindeki bir iş yerinde yangın çıktı

Şişli Perpa Ticaret Merkezi'nin 10’uncu katında bulunan bir hurdalıkta öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında hurdalık alevler içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının iş merkezinde bulunan diğer dükkanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesi ile alevler diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İş merkezinin çatısındanyükselen dumanlar drone ile havadan görüntülenirken yangın nedeniyle iş merkezinin içerisi de dumanlarla kaplandı.

Yanan dükkanın sahibi, "Dükkana girdim. Bir anda boruların patlamaya başladığını gördüm. Ne olduğunu anlamadım. Yangın çıkmış" dedi.

(DHA-İHA)