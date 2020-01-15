Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,899
  • 6,5628
  • 294.198
  • 120792
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Pendik'te bir evden 20 ton çöp çıkarıldı: Ekipler şaşkına döndü

Pendik'te bir evden 20 ton çöp çıkarıldı: Ekipler şaşkına döndü

Pendik'te bir evden 20 ton çöp çıkarıldı: Ekipler şaşkına döndü

Pendik’te bir kadının yaşadığı tek katlı binadan kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler evde gördükleri manzara karşısına şaşkına döndü. Ev ve bahçesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı. Kamyon kamyon çöp çıkarılan evde dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Pendik Ahmet Yesevi Mahallesinde Elmas Çetintaş’ın yaşadığı bir gecekondudan çevreye yayılan kötü kokular, belediye ekiplerini harekete geçirdi.Ekipler adrese geldiklerinde ise büyük şaşkınlık yaşadı. Ev ve bahçesi tamamiyle çöple dolduğunu gören ekipler hemen çalışmalara başladı. Pendik Belediyesine bağlı zabıta ve temizlik ekipleri, çöp kamyonları ve temizlik malzemeleri ile adrese gelerek evde ve bahçesinde temizlik yapmaya başladı. Ekipler, evden ve evin bahçesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı.

Çıkarılan kamyonlarca çöp, araçlara koyularak evden uzaklaştırıldı. Ev sahibi Çetintaş ise evini temizlemeye çalışan ekiplere ara ara zorluk yaşattı. Bu sırada olayı görüntüleyen bir basın mensubuna , ev sahibi kadın saldırmaya çalıştı. . Çöplerin çıkarılmasının ardından evde temizlik çalışmalarına başlandı. Evin temizlenmesiyle çevre sakinleri de rahat bir nefes almış oldu.

(İHA)


Aşk iddialarının ardından sessizliğini bozdu
Berfu Yenenler eski haline geri döndü
Serenay Sarıkaya'ya partner aranıyor
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan Rıdvan Dilmen itirafı!
Aşk yaşıyorlar mı? Ve Serenay konuştu!
<p>Son olarak 2016-2017 sezonunda Cesur ve Güzel dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol oynayan Tuba B

´Rise of Empires: Ottoman´ dizisinden ilk görüntüler yayınlandı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor!

Pentagon yetkilisinden Türkiye itirafı: Baskıya boyun eğmiyor! S-400'den vazgeçmiyor