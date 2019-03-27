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  3. Pendik'de tırla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Pendik'de tırla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Pendik'de tırla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Pendik Şile Uzundere Kavşağı'nda tırla kamyonetin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Devrilen kamyonette bulunan yapıştırıcı yola dökülürken, yol trafiğe kapatıldı.

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Eski Şile Yolu Uzundere mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada Uğur Durmuş yönetimindeki 34 FA 8160 plakalı kamyonete Uzundere Kavşağı'ndan dönüş yapacağı sırada arkadan gelen Ahmet Tez yönetimindeki 34 FG 8275 TIR bilinmeyen bir nedenle çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetten sürücü Uğur Durmuş kendi imkanlarıyla çıkarken, yanındaki Ufuk Durmuş araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan Durmuş ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kısa sürede araçtan çıkarıldı. Yaralı Uğur Durmuş ve Ufuk Durmuş  ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonetin kasasında bulunan kimyasal yapıştırıcı kazanın ardından yola dökülünce ekipler yolu temizleme çalışması yaptı.

(DHA)

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