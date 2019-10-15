Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8948
  • 6,5003
  • 284.653
  • 95282.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Pekmez kazanına düşmüştü! 4 gün sonra acı haber geldi

Pekmez kazanına düşmüştü! 4 gün sonra acı haber geldi

Pekmez kazanına düşmüştü! 4 gün sonra acı haber geldi

Pınarhisar'ın Poyralı köyünde kazanda pekmez kaynatan Ahmet Yörük, dengesini kaybedip kazana düştü. Ambulans helikopterle İzmir'e sevk edilen Yörük, 4 gün sonra yaşamını yitirdi

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, kaynayan pekmez kazanına düşmesi sonucu yaralanan Ahmet Yörük (71), ambulans helikopter ile sevk edildiği İzmir'deki hastanede 4 günlük mücadelenin ardından yaşamını yitirdi.

Olay, geçtiğimiz 10 Ekim Perşembe günü ilçeye bağlı Poyralı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ateşte pekmez kaynatan Ahmet Yörük, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kaynayan kazanın içine düştü.

AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Vücudunda yüzde 42 oranda 2'nci dereceden yanık oluşan Yörük, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Burada ilk tedavisi tamamlanan Yörük, Kırklareli Atatürk Stadyumu'na inen ambulans helikopter ile İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

4 GÜN SONRA CAN VERDİ

Burada tedavi gören Yörük, yapılan müdahalelere rağmen kazadan 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Yörük'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın cenazesi, yapılacak olan otopsiden sonra memleketi Kırklareli'ne gönderileceği öğrenildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sağlık sorunları yaşayan Meryem Uzerli'nin son hali dikkat çekti
Ehliyetine el konulan Seda Sayan'dan şaşırtan açıklama
Cansu Dere'nin ekranlara geri dönüşü olay oldu!
Alişan jestiyle eşi Buse Varol'u bir kez daha mest etti
Bensu Soral'ın yeni projesi belli oldu!
<p>Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl Şelalesi, sonbahar mevsiminde de doğaseverlerin uğr

Dipsizgöl Şelalesi´nin Sonbahar Güzelliği

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Üçlü pist' ABD'den sonra ilk kez İstanbul'da uygulanacak

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız