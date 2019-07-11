Pazarda kuyuya düştü: Cesedi çayda bulundu  

Ankara'da önceki akşam Alşeyhhüseyin Ailesi, atık meyve-sebze toplamak için Mamak'taki pazara gitti. 6 yaşındaki çocukları Salih’in ortadan kaybolduğunu farkeden anne-baba, kasaların yanındaki kanalizasyon kuyusu kapağının açık olduğunu gördü.

2 km uzakta ulaşıldı

Çevredekilere dertlerini anlatamayan çift, Türkçe bilen Suriyeli bir yakınlarından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve ASKİ ekipleri, 5 metrelik kuyuya indi. Metan gazı tespit edilen kuyuda çocuğa ait iz bulunamadı. Baba Hasan Alşeyhhüseyin bir polis aracına binerek anons sistemiyle çocuğuna seslendi. Dalgıç polisler de kanalizasyon şebekesindeki atık suyun aktığı 2 kilometre ilerideki Hatip Çayı’nda arama başlattı. Ellerinde fenerlerle çayın aktığı yönde ilerleyen ekipler kısa süre sonra Salih’in cansız bedeniyle karşılaştı. Dalgıç polisler kucaklarına aldıkları küçük çocuğun cesedini güçlükle çıkardı. Bu sırada olay yerindeki Salih’in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kanalizasyon kapağının açık bırakılmasıyla ilgili ihmal bulunanların tespiti için soruşturma başlatıldı.