Pazar yerlerinde yasak kalktı mı? İstanbul'da sosyete pazarı açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte pazar yerleri genelgesi…

Pazar yerlerinde yasak kalktı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Coronavirüs salgını nedeniyle Pazar yerlerinde giyim, züccaciye gibi ürünlerin satışı geçici süreliğine durdurulmuştu. Salgın sonrası normalleşme süreci çerçevesinde ise İçişleri Bakanlığı pazar yerleri ile ilgili de bir genelge yayınladı. İstanbul’da sosyete pazarı açılacak mı, ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

PAZARLARDA YASAK KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Pazar Yerleri” konulu yeni bir genelge gönderdi. Genelgeyle korona virüsü salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında daha önce pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına ilişkin alınan karar, 11 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.

Pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı daha önceki yayımlanan genelgelerle mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.

PAZAR YERLERİ GENELGESİ

Bu kapsamda; valilikler ve kaymakamlıklar il, ilçe ve beldelerde mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesi için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli kararları alacak. Bakanlık valiliklerden, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesini, daha önceki genelgelerle getirilen kurallar doğrultusunda uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini ve bu doğrultu da pazarların sürekli denetlenmesini istedi. Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

İSTANBUL’DA SOSYETE PAZARI AÇILACAK MI?

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede yer alan ifadelerin, kamuoyunda sosyete pazarı olarak bilinen yerleri kapsamadığını belirtti. Sosyete pazarlarının yeniden açılacağı tarih henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimizin içerisine eklenecektir.