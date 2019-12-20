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  3. Patlayan televizyon tüpü evde yangın çıkardı

Patlayan televizyon tüpü evde yangın çıkardı

Patlayan televizyon tüpü evde yangın çıkardı

Samsun'un Bafra ilçesinde, televizyon tüpünün patlaması sonucu yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki bir apartmanda İbrahim Es'e ait dairede gece saatlerinde patlama sesi duyuldu.

Ses nedeniyle uyanan ev sahipleri, alevleri görünce itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, yangının televizyon tüpünün patlaması sonucu çıktığını belirlendi.

Yangın sonucu evde büyük çaplı hasar oluştu.

AA


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