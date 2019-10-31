Pastırma sıcakları nedir, ne zaman başlıyor? 2019 pastırma yazı hangi ayda?

Pastırma sıcakları nedir, ne zaman başlıyor? sorusu yağmurlu ve serin havaların gelmesi ile daha fazla araştırılmaya başladı. Pastırma sıcakları yıl içerisinde birkaç defa kendini gösterebiliyor veya bazı durumlarda hiç oluşum göstermeyebiliyor. Bu sıcak hava durumu duman ve toz vs. havanın puslu olmasına sebebiyet veriyor. 2019 pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

PASTIRMA SICAKLARI 2019 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pastırma yazının tarihsel olarak Ekim ayının sonlarına doğru ile Kasım ayının ikinci haftası aralığında yaşanıyor ve bu ayda oluşum gösteren sıcak bir yüksek basınç merkezinin özelliğe de istikrarlı bir katmanlaşma meydana getiren önemli sıcaklık değişimi görülüyor.

Son olarak pastırma sıcaklarında havanın dikey hareketinin engellenmesi gibi bir tabloyla karşı karşıya kalındığı için alçak kesimlerde yoğunlaşmakta olan duman ve toz vs. havanın puslu olmasına sebebiyet vermektedir.

PASTIRMA YAZI İSMİNİ NEREDEN ALIYOR?

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.