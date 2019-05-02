Pastanede ilginç olay: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık

Olay, 21 Nisan günü İncivez Mahallesi’ndeki bir pastanede yaşandı. Pastanenin üst katında kahvaltı yapan ilkokul öğrenci kafilesindeki öğretmenlerden biri olduğu iddia edilen kişi, diğer müşterilerin şaşkın bakışları arasında duvardaki saati alarak masada oturan öğrencisine verdi. Çocuk saati alarak kucağına koyarken öğretmen kahvesini içmeye devam etti. Bir süre daha pastanede kalan öğrenci kafilesi, çocuğun taşıdığı saatle birlikte pastaneden ayrıldı. Pastane işletmecisi Mustafa Görücü, 2 gün sonra saatin duvarda olmadığını farkedince güvenlik kameralarını inceledi. Görücü, saati alan kişinin 23 Nisan için kente gelen öğrenci kafilesi başındaki öğretmen olduğunu öğrenince karakola giderek şikayetçi oldu.

Olay hakkında konuşan Mustafa Görücü, şöyle dedi:

"Ben ilk önce hiç dikkat etmedim. Aradan iki gün sonra saatin olmadığı dikkatimi çekti. Kameradan bakayım dedim. Bir öğretmenin duvardan saati aldığını ve çocuğa verdiğini gördüm. Normalde şahıs olsa çok dikkatimi çekmez ama bir eğitmenin öğrencisine verdiği görüntü hiç hoş değil. Önemi olan saat değil, davranış. Bir eğitmen öğrenciyi yanlış şekilde eğitmesine karşıyız. Biz şehir dışından geldiğini tahmin ediyoruz. Burada daha önce böyle bir olay karşılaşmadık. Saatin bir değeri yok. Saat gitmiş o önemli değil benim için. İsteseler verirdim. Bu şekilde bir öğretmenin çocuklara kötü örnek olduğunu düşündüğüm için şikayetçi oldum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Öğretmenin o hareketi bizi incitti. Hiç beklemediğimiz bir olay."

Polis suç duyurusunun ardından kamera kayıtlarından eşgali tespit edilen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

DHA