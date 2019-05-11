Park halindeki otomobil ile kaza yaptı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, 4 Eylül Mahallesi Yunus Nadi Caddesinde meydana geldi. H.E. idaresindeki 11 DT 375 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında park halinde bulunan 26 GM 659 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, otomobil içerisinde bulunan ve yaşları 3 ile 6 arasında değişen 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuklar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralı çocuklar, tedavilerinin ardından taburcu edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA