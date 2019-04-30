Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9733
  • 6,683
  • 246.232
  • 94.736
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Paraşüt pilotu Antik Kenti'nin üzerinde bulunan tepeye düşüp hayatını kaybetti

Paraşüt pilotu Antik Kenti'nin üzerinde bulunan tepeye düşüp hayatını kaybetti

Paraşüt pilotu Antik Kenti'nin üzerinde bulunan tepeye düşüp hayatını kaybetti

Denizli'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de yamaç paraşütü yapan 45 yaşındaki Aşkın Bakır, Hiarapolis Antik Kenti'nin üzerinde bulunan tepeye düşüp hayatını kaybetti.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Pamukkale'deki Dinamit Tepesi Mevkii'nde meydana geldi. Tek kişilik yamaç paraşütü ile atlayış yapan Aşkın Bakır (45), havalandıktan yaklaşık 3 dakika sonra paraşütün kanadının kapanması sonucu Hierapolis Antik Kenti'nin üzerindeki tepeye çakıldı. Kazayı gören pilotun arkadaşları olay yerine koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, antik kentte düşen paraşüt pilotu Aşkın Bakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Pilotun arkadaşları ise Bakır'a ait paraşütü topladı.
 
Kaza yerindeki incelemenin sona ermesinin ardından jandarma ve AFAD ekipleri, zorlu arazi koşullarında Aşkın Bakır'ın cesedini tepeden indirdi. Aşkın Bakır'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İstanbul'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için Pamukkale'ye gelen Aşkın Bakır'ın, profesyonel pilotluğun yanı sıra telefon ticareti yaptığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

La Casa De Papel ile anlaştı
İşte o ünlülerin memleketi!
Mehmet Ali Erbil canlı yayın yaptı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi
Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna cevap!
Kurallara uyan sevimliler izleyenleri gülümsetti.

Dirsek Teması Hizasında Toplan

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dilber Ay kimdir?

Ramazan mutfağının aranan lezzeti 'firik'