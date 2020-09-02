Parasını ödediği lüks cipin ÖTV farkını istediler

Bursa'da sıfır cip almak için 276 bin lira ödeme yapan Ferhat Yıldız'dan ÖTV zamları gerekçe gösterilerek 55 bin TL daha istendi. Durumu kabul etmeyen Yıldız'a, 'ÖTV farkının 30 binini biz verelim, siz de 20 bin lira verin' diye teklifte bulundular. Ödemesini ayın 28'inde yapmasına rağmen aracını vermeyen yasal işlem başlattığını belirten Yıldız, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

"FARKIN 30 BİNİNİ BİZ VERELİM"

İHA'da yer alan habere göre bu fiyata araba veremeyiz diyerek kendisinden para istediklerini iddia eden Yıldız, Daha sonra aradılar ve ÖTV farkının 30 binini biz verelim, siz de 20 bin lira verin diye teklif ettiler. Biz de ihtar çektik. Çıkmamış bir kanundan fark istiyorlar. İnsanların bu kadar sömürülmesi doğru bir şey değil" diye konuştu.

Çektiği kredinin taksidinin yaklaştığını, ancak ortada bir araba olmadığını belirten Yıldız şunları kaydetti:



"55 bin lirayı alıp ceplerine koyacaklar. Arabayı bize 276 bine sattılar, ben arabayı almadığım zaman başkasına 55 bin liraya satacaklar. Ayın 25’inde çektiğim kredi ile birlikte arabanın tüm ödemesini yaptım. Şu an 6 gün geçti, ayın 25’inde kredinin ilk taksidini ödeyeceğim, ancak ortada bir araba yok. Boşuna kredi çekmiş gibi oldum" dedi.