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Parasailing yapan aile denize çakıldı

Parasailing yapan aile denize çakıldı

Teknenin arkasına bağlı paraşüte binerek gözyüzüne havalanan Filistinli aile düşerek suya çakıldı. Abususenenh Abedalaziz hayatını kaybetti, eşiyle torunu yaralı kurtuldu.

Antalya Serik'e  bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz, ailesiyle birlikte dün öğle saatlerinde ‘parasailing’ adı verilen aktivite için tekneye bindi. Abususenenh Abedalaziz, uçuş yapmak için eşi ve kız torunuyla tekneye iple bağlı paraşütle havalandı. 10 dakika sonra teknedekiler ipi çekmeye başlayınca paraşüt inişe geçti. 

50 metreden düştü

Ancak 50 metre yükseklikte paraşütle bağlantısı kopan Abedalaziz, düşerek suya çakıldı. Dengesi bozulan paraşüt hızla alçalınca Abedalaziz’in eşi ve torunu da denize düştü. Teknedeki görevliler, yaralıları sudan çıkarıp hastaneye kaldırıldı. Abedalaziz, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Abedalaziz’in eşi ve torununun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Abedalaziz’in cenazesini oğlu Husam Abedalaziz teslim alarak defnedilmek üzere ülkesine götürdü. 

Ölmeden önceki son görüntüsü

Abususenenh Abedalaziz, eşi ve torununun paraşüt tekneden ayrılmadan önce yakınlarına el salladığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde paraşütün sağında Abususenenh Abedalaziz, ortada torunu, sol tarafında da eşinin oturduğu görüldü.

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