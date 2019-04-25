Para nakil aracını soyan şüpheliler yakalandı

Edinilen bilgilere göre, olay, 8 Nisan 2019 tarihinde Edirne - İstanbul TEM Otoyolu’nun Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Karamehmet Mahallesi yakınlarında yer alan bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

İçerisinde güvenlik görevlisi olarak E.A’nın yer aldığı F.O. idaresindeki özel bir güvenlik şirketine ait para toplama aracı dinlenme tesislerine para almak maksadıyla geldi. İddialara göre bu sırada soyulan araçtan 1 milyon 350 bin TL çalındı.

Olayın bildirilmesi ile harekete geçen Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖZEL EKİP 180 SAAT GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayın ardından Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 2 uzmanın da görev aldığı özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekip, soyguncuların kaçma ihtimali bulunan güzergahları mercek altına aldı. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İstanbul'dan elde edilen güvenlik kameraları incelemeye alındı. 180 saat süren inceleme sonunda soygun olayında kullanılan lüks cip tespit edildi. Cipin, İstanbul'daki bir galeriden görevlinin el ve ayakları bağlanarak, çalındığı ortaya çıktı. Cipin, çok sayıda gasp olayında kullanıldığı da belirlendi.

REZİDANSTA 75 BİN LİRA İLE YAKALANDI

Elde edilen tüm delillerden, soygunu hakkında 37 suç kaydı ile 7 ayrı suçtan arama kaydı bulunan B.C.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. İz süren özel ekip, B.C.'yi İstanbul Avcılar'daki rezidans dairesine düzenlenen baskınla yakaladı. B.C. ile birlikte soygunda çalınan paranın 75 bin TL'si ele geçirildi. B.C.'ye yardım ve yataklık yaptığı belirlenen Y.K. da Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Yağmurca Köyü'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DHA