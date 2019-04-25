Son Dakika Haberi: Özel ekip Küçükçekmece'deki korkunç olayda vahşi sapığın peşinde!

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Küçükçekçemece’deki Kanarya Mahallesi’nde önceki gün 5 yaşındaki kız çocuğunun iki bina arasında cinsel istismara uğraması üzerine vatandaşlar olayın aydınlatılması için yürüyüş yapmıştı. İstanbul Emniyeti bunun üzerine özel bir ekip kurdu. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, mahalle sakinlerinin bilgisine başvurarak zanlının izini sürüyor. Olay saatlerde sokaktan geçen araçlar da kameralardan tek tek inceleniyor. Bu arada ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

2 ÇOCUK SON ANDA KURTULDU

Sapığın sokakta oynayan 3 çocuğu “Size para vereceğim” diyerek apartmanın arkasına götürdüğünü iddia eden mahalle sakini Barış Sezgin, “5-6 yaşlarında iki erkek, bir kız çocuğu varmış. Erkekler kaçıp bağırınca şahıs da yukarıya doğru kaçmış” diye konuştu.

Bakanlıktan psikolojik destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir” denildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği de olayının failinin en ağır cezayı alana kadar, davanın takipçisi olacaklarını duyurdu.