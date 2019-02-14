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  • Özel, 'CHP'li adayların PKK ve FETÖ bağlantısı yok' dedi
14 Şubat 2019 Perşembe 20:39 | Son Güncelleme:

Özel, 'CHP'li adayların PKK ve FETÖ bağlantısı yok' dedi

Özel, 'CHP'li adayların PKK ve FETÖ bağlantısı yok' dedi
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 'CHP belediye başkan adaylarının FETÖ ve PKK ile bağlantısı bulunduğu' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "CHP belediye başkan adaylarının FETÖ ve PKK ile bağlantısı bulunduğu" yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor" dedi.

CHP KADIKÖY ADAYININ HDP PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Başkanvekili Özel'in açıklaması CHP Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın sosyal medyada yaptığı HDP paylaşımlarını gündeme getirdi. Hendek terörü sırasında Türkiye şehit verirken Odabaşı, 'Diren Lice, Kadıköy seninle' paylaşımı ile tarafını belli etmişti. CHP'den adaylığı sonrası Odabaşı, 'Atatürkçü' olduğunu da teyit etmek durumunda kalmıştı. Odabaşı, CHP adaylığı öncesi PKK'nın uzantısı HDP'ye olan ilgisini sosyal medyada bir çok paylaşım ile gösterirken, aday olduktan sonra hesabını askıya aldı.

CHP, İZMİR'E FETÖ VE PKK İÇİN ÜZÜLEN SOYER'İ ADAY GÖSTERDİ

İP'in desteğini alan Kılıçdaroğlu, İzmir için Tunç Soyer'i aday gösterdi. Daha önce HDP'nin İzmir eylemlerine aktif olarak katılan Soyer, hendek terörü sonucunda Sur'a gitmek istememiş, izin verilmeyince üzülmüştü. Son olarak hendek terörü sonrası kayyum atanmasını da eleştiren Soyer'e HDP'den 'profilimize en uygun aday' açıklaması geldi. Soyer, FETÖ'nün basın ayağına yapılan operasyonda da sosyal medyadan terör medyasına destek olmaya çalışmıştı.

(star.com.tr)

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